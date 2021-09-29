شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية وبحوزته 7 أسلحة نارية متعددة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، نشر مقاطع “فيديو” على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء معرضا حياة الآخرين للخطر، وضبط بحوزته (7) أسلحة نارية متعددة و(514) ذخيرة حية ومواد مخدرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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