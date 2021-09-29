شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إزالة مجسم «دوار الزهارين» من موضعه بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية نقل مجسم “دوار الزهارين” الخراساني ووضعه على شاحنة قبل نقله.
ووثق المقطع، لحظة إزالة المجسم نهائيًا من “دوار الزهارين” على كورنيش جدة ووضعه على شاحنة؛ الأمر الذي حظي بترحيب واسع من السكان هناك.
وتجدر الإشارة إلى أن المجسم عبارة عن مكعب خرساني تخترقه عدة سيارات في إشارة رمزية لتعدد الحوادث الناتجة عن السرعة المتهورة لبعض قائدي المركبات في جدة، ولكن العمل لم يحز إعجاب الأهالي وانتقدوه كثيراً على وسائل التواصل .
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