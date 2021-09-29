معاون وزير الخارجية السوري: إن الطروحات الانفصالية يجب القضاء عليها

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف: "يجب التفريق بين الحوار الوطني وبين الطروحات الانفصالية لميلشيا "قسد" الانعزالية، وغير مسموح إلا بمقاومتها والقضاء عليها".

وتابع: "ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أداة رخيصة مرتهنة للأجنبي، وعندما تنتفي الحاجة إليهم سيتخلى الأمريكي عنهم".

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن الأمريكيين يروجون بشكل غير شفاف، وغير قانوني للأفكار الانفصالية في المناطق التي يحكمون فيها الآن، مما يشجع الميول الانفصالية نحو وضع قواعد إقامة وعمل مختلفة عن قواعد الحكومة المركزية.

وتطالب السلطات السورية الإدارة الأمريكية "بوقف تدخلها فوراً في الشؤون الداخلية السورية وتسللها غير المشروع عبر الحدود إلى الأراضي السورية وإنهاء احتلالها لمخيم الركبان في جنوب سوريا ودعمها للإرهابيين والقتلة".