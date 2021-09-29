الأزهر يصدر بيانا عن الحالة الصحية للطيب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البيان إن شيخ الأزهر أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

© AP Photo / STR

وأوضح البيان أن الجلسات جاءت بعد تلقي شيخ الأزهر توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ من أجل إجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري.

وأشار البيان إلى أن الفحوصات اللازمة أظهرت أنه بحاجه لعلاج طبيعي مكثف على فقرات القطنية، مؤكدا أن الدكتور أحمد الطيب بخير الآن.

وأعرب الأزهر عن تقديره للمشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم للإمام الأكبر.

ومن المقرر أن يتوجه شيخ الأزهر مطلع الأسبوع المقبل، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ، واجتماع قادة الأديان بشأن التعليم.

وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت أمس الثللاثاء أن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، توجّه إلى ألمانيا لأسباب صحية.