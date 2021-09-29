شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة غدا لدعم السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الوزراء السودانى، اليوم /الأربعاء/ أن الأمم المتحدة تشهد غدا اجتماعا دوليا رفيع المستوى لدعم السودان، بتنظيم ورعاية دولة النرويج والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تحت شعار "دعم الانتقال المدنى الديمقراطي بالسودان".

ومن المقرر أن يخاطب الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية النرويج إين أريكسون.

تستهدف الفعالية، التي يخاطبها عدد كبير من وزراء خارجية ومبعوثي وممثلي دول العالم، تأكيد دعم المجتمع الدولي لعملية الانتقال المدني الديمقراطي والتضامن مع الشعب السوداني.

يذكرأن، بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، مع فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان "يونيتامس"، تطورات الوضع الراهن بعد إفشال المحاولة الانقلابية التي حدثت مؤخرا.