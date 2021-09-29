شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار منحة من البنك الدولى دعما لحملة التلقيح ضد كورونا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي العراقى اليوم /الأربعاء/، أنه تلقى منحة مالية من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، دعما لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقال البنك - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن المنحة ستوفر للحكومة العراقية فرصة توفير اللقاح للفئات ذات الأولوية بين السكان، وتحسين قدرتها على إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، وتنفيذ جهود التواصل والتوعية لزيادة الوعي العام بأهمية تلقي اللقاح.

وأشار البنك إلى أن الحكومة العراقية كانت أطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مارس 2021، وتمكنت من زيادة تغطية التلقيح بسرعة خلال الشهر الماضي، حيث منح نحو 7 ملايين جرعة لقاح للمواطنين.

يذكرأن، أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان البرزنجي، القبض على عصابة تزيف بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "أفراد هذه العصابة احتالوا على الناس وتقاضوا منهم مبالغ مالية مقابل إصدار البطاقة المزيفة، والتحقيقات ما تزال جارية معهم".

وأضاف، أن "أي شخص يتم ضبط بطاقة تلقيح مزيفة بحوزته في مطارات دول الخارج فإنه سيتعرض للمساءلة مباشرة".

وأشار البرزنجي إلى عدم وجود إمكانية لتزييف بطاقة التلقيح "لأنها تحمل رقما سريا دوليا تم تصنيعه بشكل عصري".