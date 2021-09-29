تحت رعاية سمو وزير الداخلية .. الهيئة العليا للأمن الصناعي تنظم المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، تنظم الهيئة العليا للأمن الصناعي بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين “المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر” في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 26 – 29 صفر 1443هـ الموافق 3 – 6 أكتوبر 2021م.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود الهيئة العليا للأمن الصناعي لدعم مفهوم السلامة الصناعية ومنع الخسائر في المرافق الحيوية للمملكة، كبعد إستراتيجي وعملي يرتكز على تطوير وحوكمة الجوانب الفنية للسلامة وتطوير المعايير وإجراءات التشغيل الآمنة، والالتزام بالقيام بالأعمال، وفقا لأفضل الممارسات.

وسوف تستقطب الهيئة العليا للأمن الصناعي المتخصصين، وتوفر برامج تدريبية متخصصة، ومعرضًا مصاحبًا للمؤتمر، يضم عددًا من كبريات الشركات السعودية في هذا المجال، بما يعزز تطبيق التعليمات والأنظمة التي من شأنها المحافظة على سلامة المنشآت ومنع الخسائر فيها، داعية الراغبين في المشاركة في المؤتمر وبرامجه التدريبية إلى التسجيل عن طريق الرابط: ‏https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sicis.events&umid=13154dda-c134-4a4b-94ae-e21a439468a8&auth=25c52ac818ae8fda83c8343e38059875f80550d2-6c7669881786f840a8aad71de0367b39207518fd.