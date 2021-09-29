شكرا لقرائتكم خبر عن في وقت قياسي.. الإطاحة بمختطفي عامل محطة الوقود بحائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداولت أنباء عن القبض على مختطفي عامل من محطة وقود بمنطقة حائل، حيث تم القبض عليهم في وقت قياسي.
وبحسب ما ذكره المستشار الإعلامي عبد الله العريفج على حسابه في تويتر، فقد تم القبض عليهم بحائل، حيث نقل عن مصادره قائلاً :” القبض على مختطفي عامل محطة الوقود في حائل في وقت قياسي يوم أمس الثلاثاء”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، والذي أظهر لحظة اختطاف عامل من محطة وقود.
وبحسب ما تم تداوله فقد ذكر رواد مواقع التواصل أن الفيديو يظهر خطف عامل محطة وقود داخل مركبة في وضح النهار بإحدى مدن المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر في وقت قياسي.. الإطاحة بمختطفي عامل محطة الوقود بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.