السيسي يتصل بملك الأردن للاطمئنان على صحة ولي العهد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن السيسي أجرى الاتصال للاطمئنان على صحة الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الرئيس المصري عن خالص تمنياته الطيبة بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

في المقابل، عبر عاهل الأردن عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسي علي هذه اللفتة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين.

وكان الديوان الملكي الأردني، أعلن مساء الاثنين، إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بفيروس "كورونا".