شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعيد حارس أمن لعمله بعد فصله بشكل تعسفي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية ، أن وزارة الموارد البشرية تفاعلت مع شكوى حارس أمن تم فصله من عمله بشكل تعسفي من المنشأة بعدما طلب من إحدى الشخصيات إبراز تطبيق “توكلنا”.

وقال في مداخلة مع “الإخبارية”، إن الوزارة أصدرت توجيها بإعادته إلى العمل مرة أخرى، موضحا أنالحكومة وضعت العديد من القوانين التي تحمى وتصون حقوق العامل، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية هي المسؤول الأول عن دور المدافعة للعاملين.

وأضاف أن هناك بعض التجاوزات والمخالفات التي تحدث سواء فردية أو جماعية، والتي تم التعامل معها.