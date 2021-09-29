«شرطة مكة»: القبض على مواطن سرق 9 مراكز تجميل نسائية بجدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة 9 مراكز تجميل نسائية في محافظة جدة بنفس النمط والأسلوب الإجرامي. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ارتكب 9 حوادث جنائية تمثلت في تكسير أبواب مراكز تجميل نسائية في جدة والاستيلاء على ما في داخلها من مقتنيات وأموال. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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