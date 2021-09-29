شكرا لقرائتكم خبر عن بلغ وزنه 23 كيلو جرام.. مواطن يروي معاناته مع مرض القلب وكيف تغلب عليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” تقريراً مصوراً عن معاناة المواطن “بدر المسعودي” مع مرض القلب ، حيث ظل لأكثر من 41 يوماً على الأجهزة الطبيبة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأوضح التقرير، أنه بعد فترة عناء مع المرض تم زراعة قلب له من مريض توفى دماغياً، مبيناً أنه قبل إجراء العملية نزل وزنه حتى أصبح 23 كيلو جرام فقط.

وأكد” المسعودي” أنه لما طرحت عليه الفكرة رفضها رفضاً شديداً، إلى أن تم إقناعه من قبل أطباء المستشفى، وبعد إجراء العملية أصبح بحالة صحية جيدة.