رئيس الوزراء اليمني: واقع البلاد مؤلم وحرب الحوثيين الاقتصادية أحد أسبابها

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. قال عبد الملك، خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول، اجتماعاً ضم قيادات وزارة المالية والبنك المركزي في عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة: "ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، يرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لميلشيا الحوثي، وأيضاً حالة الاضطراب السياسي"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.

وأشار إلى "أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية"، مشدداً على "أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة".

ووجه رئيس الوزراء اليمني بـ "العمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن".

وأكد رئيس الحكومة اليمنية "دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين".

وشدد على "ضرورة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه مع محافظي المحافظات"، مشيراً إلى "ضرورة تفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، "تدارس الاجتماع آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات، التي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأقر عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية".