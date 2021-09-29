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تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان وجيك سوليفان: حق السعودية في الدفاع عن نفسها

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن سوليفان أكد أنه من حق السعودية "الدفاع عن نفسها".

© AP Photo / Hani Mohammed

كما أكد الأمير لسوليفان أن مبادرة السعودية، يمكنها إنهاء الأزمة اليمنية بصورة كاملة، فيما أعرب سوليفان عن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولفت سوليفان إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤيد أن هدف السعودية الدفع نحو حيل سياسي في اليمن، مشيرا إلى أن السعودية وأمريكا يدعوان إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة اليمن.

من جانبه، قال إن هناك أهمية لبدء مشاورات بين اليمنيين لحل سياسي بناء على المرجعيات الثلاث.

وأكد الطرفان أن هناك أهمية لمشاركة الحوثيين، بحسن نية في المفاوضات مع الحكومة الشرعية.

وأتم سوليفان تصريحاته بأن "واشنطن ملتزمة بدعم دفاع السعودية ضد هجمات المسيرات والصواريخ المدعومة من إيران".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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