منسق الأمم المتحدة: تجميد خطط الاستيطان الإسرائيلية يجب أن يصبح دائما

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال وينسلاند، خلال إفادة في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن "تجميد خطط الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية يجب أن يصبح دائما".

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وأضاف أن "إسرائيل كسلطة احتلال يجب أن تضمن أمن الفلسطينيين"، مؤكدا أن الأمم المتحدة تظل داعمة لجهود مصر للمصالحة الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بأن إسرائيل تعتزم إنشاء معابد لليهود في مستوطنات الضفة الغربية، ومناطق أخرى في البلاد، وطرحها ضمن خطة "الأولويات الوطنية" للحكومة.

وفي الشهر الماضي، أعلن مسؤول أمني إسرائيلي أن إسرائيل بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر الفلسطينيون ودول كثيرة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب اتفاقيات جنيف التي تحظر الاستيطان في أراض تم الاستيلاء عليها في حرب.