رئيس وزراء الأردن يبدأ زيارة رسمية إلى لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مجلس الوزراء اللبناني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، والسفير الأردني في بيروت وليد الحديد، كانا في استقبال الخصاونة.

​وعقب وصول الوفد الأردني إلى مطار بيروت، عقد ميقاتي والخصاونة لقاء في قاعة كبار الزوار بالمطار. واستمر اللقاء عدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر إقامته.

ومن المقرر أن يستهل الخصاونة زيارته إلى لبنان صباح الخميس باجتماع مع ميقاتي في السراي الكبير، يعقبه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك.

كما يلتقي الخصاونة لاحقا الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.