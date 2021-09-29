الكاظمي يعلق على بيان السيستاني بشأن الانتخابات العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الكاظمي، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان المرجع الأعلى حول الانتخابات"، مشيرا إلى أن البيان يتضمن معان إنسانية ووطنية.

وأكد الكاظمي على التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابات، داعيا المرشحين للالتزام بالقانون في ذات الوقت الذي وجه فيه دعوة للعراقيين بالمشاركة على نطاق واسع لاختيار من يمثلهم في الانتخابات المقبلة.

يذكر أن بيان السيستاني، الذي أصدره اليوم الأربعاء، دعا العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه يجب أخذ العبر والدروس من تجارب الماضي، وكيف تساهم أصواتهم في رسم مستقبل العراق.

وقبل أيام، وجّه الكاظمي رسالة إلى العراقيين وصفهم فيها بـ "شعب التضحيات وصناع التغيير"، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لها دور مهم لمستقبل العراقيين وأبنائهم".

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