شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور جمالية رائعة للكعبة المشرفة وهى منعكسة على مقام إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على امتاع المسلمين حول العالم بالمشاهد الجمالية للمسجد الحرام، وجماليات تزيين الحرم والكعبة المشرفة، وتغيير كسوة الكعبة، فضلا عن آخر تطويرات المزارات المقدسة في الحرم المكي، والخدمات التي توفرها رئاسة الحرمين للوافدين على الحرم من المصلين والمعتمرين.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور جمالية رائعة للمسجد الحرام وهي منعكسة على مقام إبراهيم عليه السلام، وأظهرت الصورة الانعكاسية للكعبة المشرفة روعة الحرم المكي في مشهد قبة مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام.



الكعبة فى انعكاس مقام ابراهيم



صورة الكعبة

وخلال الشهر الجارى أجرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وبإشراف ومتابعة من مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية تلميع وتنظيف باب الكعبة المشرفة، حيث تم تنفيذ أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء لإتمام عملية التنظيف وفق أحدث المعايير.

وأكد الدكتور المحيميد، أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص ومؤهل، حيث تم تنفيذ أعمال تنظيف وتلميع باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.