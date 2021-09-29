شكرا لقرائتكم خبر عن حيدر العبادى يدعو العراقيين إلى المشاركة فى الانتخابات لإحداث تغيير حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حيدر العبادى رئيس قيادة تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق تأييده التام لوصايا المرجعية الدينية العليا، موضحا أنه يرى فيها تأكيدا لمواقفها الوطنية الثابتة والمدافعة عن العراق وهيبته وسيادته ومصالحه العليا، مشددا على أنّ المرجعية العليا كانت وستبقى مرجعية أبوية لن تنحاز لقائمة أو مرشح، لكنها تنحاز دوماً لوحدة وقوة وسلامة الدولة العراقية وشعبها ومصالحها.

وشدد العبادى على ضرورة المشاركة فى الانتخابات العراقية لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفؤة عن مفاصلها الرئيسية، وضرورة التدقيق في سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية، ولا ينتخبوا منهم إلا الصالح النزيه، الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره، المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا.

وحذر العبادى من تمكين أشخاصاً غير أكفاء أو متورطين بالفساد أو أطرافاً لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي أو تعمل خارج إطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب العراقى، لما في ذلك من مخاطر كبيرة على مستقبل البلد.

وأضاف: "نطالب بما طالبت به المرجعية العليا للقائمين بأمر الانتخابات، أن يعملوا على إجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية، وأن يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين فإنها أمانة في أعناقهم".