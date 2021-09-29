مبادرة ألمانية لتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Zahraa Al-Amir

وتسعى ألمانيا إلى المساهمة في تخفيف معاناة اللبنانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الظروف الحالية عن طريق مبادرة تهدف إلى دعمهم في المقام الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دينيس كوميتات، إن "الأزمات الحالية في لبنان تكون أصعب على ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ليس لديهم وظائف".

وتابع على "تويتر": "نعمل على توفير فرص عمل متساوية للجميع بدعم من سفير ألمانيا لدى لبنان".

ونشر كوميتات، مقطع فيديو، يرصد جانبا من جهود المبادرة، التي ساهمت في توفير فرص عمل لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في أحد المشروعات الزراعية.

ويشهد لبنان تدهورا كبيرا في الوضع المالي للبلاد تفاقم بسبب التأخر في التوافق على تشكيل الحكومة.

ورغم تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، الشهر الجاري، إلا أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة.

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