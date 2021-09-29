الأردن يعلن ارتفاع الدخل السياحي خلال 8 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان للبنك المركزي الأردني، بارتفاع الدخل السياحي بنسبة 14.3 في المئة، ليصل إلى ما مقداره 958.8 مليون دينار، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 70 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وقال البنك المركزي في بيانه، إن سبب ارتفاع الدخل السياحي للمملكة، هو ارتفاع أعداد السياح خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، بحسب وكالة أنباء "بترا" الأردنية.

وارتفع عدد السياح إلى نحو 108 آلاف سائح أو ما نسبته 10.3 في المئة، ليبلغ 1،165 مليون سائح، مقارنة مع تراجع نسبته 71،2 في المئة خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

وكشفت بيانات البنك المركزي، على المستوى الشهري، تحسن النشاط السياحي، خلال شهر أغسطس/ آب من العام الحالي وللشهر الخامس على التوالي.

وأوضحت البيان أن الدخل السياحي سجل خلال شهر أغسطس، ارتفاعا مقداره 289 مليون دينار عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغ 310 ملايين دينار، أي ما يعادل 437 مليون دولار، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال شهر أغسطس بنحو 362 ألف سائح ليصل إلى قرابة 384 ألف سائح، وذلك في ضوء تحسن الوضع الوبائي وارتفاع أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا في المملكة.

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