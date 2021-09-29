الارشيف / اخبار الخليج

رئيس الوزراء الإيطالي: قمة مجموعة العشرين حول أفغانستان تنعقد بمشاركة قطر

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف: "سيتطرق جزء من المناقشة إلى الخطوات التي يرغب المجتمع الدولي ومجموعة العشرين في اتخاذها لتجنب تحول أفغانستان من جديد إلى عش للإرهاب الدولي".

وحول أهداف القمة قال دراجي: "وبالتالي سيكون هناك تبادل للآراء والتجارب حول ما يمكن فعله لتجنب انتشار جديد للإرهاب وانتقاله إلى أوروبا والدول المجاورة".

وتابع: "ليس فقط هولندا وإسبانيا اللتين تمت دعوتهما للجلسة، ستقوم الأمم المتحدة بدعوة كل من قطر والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وفي وقت سابق، قال دراجي إن قمة استثنائية لزعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان ستعقد في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا