كشف تفاصيل جريمة كبرى للاتجار بالبشر في البحرين

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن النيابة استكملت تحقيقاتها في الواقعة التي يقوم بها تشكيل عصابي، وقررت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية ليتم محاكمتهم خلال الشهر المقبل.

‎ولفتت الوكالة إلى أنه تم فتح التحقيق في الواقعة بناء على بلاغات من 11 ضحية، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى أن التشكيل العصابي يمتهن الاتجار بالبشر (عاملات المنازل)، اللواتي يتم استغلالهن في الأعمال المنافية للآداب.

وأوضحت الوكالة أن تحقيقات النيابة البحرينية كشفت أن بعض أفراد التشكيل العصابي يقومون بخداع الفتيات وإيهامهن بوجود فرص عمل أفضل في أماكن أخرى لاستدراجهن من أجل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعد احتجازهن بالقوة.

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