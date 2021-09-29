شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يتلقى رسالة خطية من نظيره الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة االعراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)-، أن "الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام ب‍بغداد، السفير الفرنسي لدى العراق أريك شوفالييه".

وأضاف البيان أنه "في مستهل اللقاء نقل السفير أريك شوفالييه، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرئيس برهم صالح تضمنت شكره وتقديره لحفاوة استقباله خلال زيارته الأخيرة لعدد من المدن العراقية، وتثمينه للجهود التي يبذلها العراق من أجل دعم أمنه واستقراره الداخلي ومساعيه الحثيثة لإرساء السلام في المنطقة، وتخفيف توتراتها، كما أكد فيها أن فرنسا ستبقى شريكا أساسيا للعراق من خلال التعاون المشترك اقتصاديا وسياسيا. ونقل الرئيس برهم صالح من خلال السفير، تحياته إلى الرئيس ماكرون، مؤكدا تطلع العراق لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، والعمل على إرساء السلام في المنطقة".

وأكد صالح -وفقا للبيان- أن السياسة المتوازنة للعراق مبنية على دعم أمنه واستقراره وإعادة العراق لدوره المحوري الفاعل في المنطقة، مضيفا أن "العراق يتطلع إلى التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي.

من جهة أخرى شدد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم.