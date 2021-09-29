شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إنقاذ 17 بحارا من على متن باخرة برتغالية جانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وحدات الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأربعاء، في إنقاذ 17 بحارا كانوا على متن باخرة برتغالية بميناء الجزائر بعد جنوحها على الجانب الأيمن إثر تسرب مياه البحر لجزء مهم منها.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوحدات تدخلت من أجل إخراج 17 بحارا كانوا على متن الباخرة البرتغالية المسماة IVAN MADERA، والتي كانت تقف بميناء الجزائر، بعد ميولها على جانبها الأيمن إثر تسرب مياه البحر لجزء مهم منها.

وأضاف البيان أنه تم نقل 6 بحارة من دولة الفلبين أصيبوا بجروح خفيفة إلى إحدى المستشفيات لتلقي المتابعة اللازمة.