شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يبحث مع وزير الإعلام التطورات السياسية الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون مع وزير الإعلام جورج قرداحى التطورات السياسية الراهنة والمهمات المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء، بقصر الرئاسة في بعبدا - شئون وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها وتلفزيون لبنان.

من جهته.. قال وزير الإعلام اللبناني -عقب اللقاء- : "الوقت الآن للعمل والإنتاج وليس للكلام".

من جانب أخر بحث وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، مع سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف، إعادة تفعيل المشاريع واللجان المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة والتي كانت توقفت خلال فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة والتي استمرت في البلاد لمدة 13 شهرًا.