شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة ؟.. «الخثلان» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة فى أوقاتها.

وقال “الخثلان” فى مقطع فيديو على “تويتر” إن أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة هي بر الوالدين، مشيراً إلى أن النبي أكد فى حديث شريف أن بر الوالدين أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله.

وأشار إلى أن بر الوالدين فى الكبر سبب لدخول الجنة، كما أن من فوائد هذا الحديث هو تحريم عقوق الوالدين.