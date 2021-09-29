شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يوضح إجراءات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الأربعاء، إجراءات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل. وتضمنت الخطوات، تقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الرقمية للعمل “طاقات”، والحضور في الموعد المحدد لإكمال إجراء التقديم والالتحاق لخدمات التوظيف. وأشار هدف إلى ضرورة مراعاة أمرين خلال تقديم الطلب وهي إتمامه قبل مضي 24 شهرًا من تاريخ نهاية مرحلة التعليم أو التدريب، وبعد مضي 24 شهرًا من تاريخ انتهاء العمل لمن سبق له العمل.

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