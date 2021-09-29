برنامج مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية في السنغال يجري 27 عملية جراحية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أجرى برنامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي لجراحات المسالك البولية في مستشفى (أدريس بوي) العام في مدينة دكار بجمهورية السنغال , 27 عملية جراحية متخصصة بالمسالك البولية خلال اليومين الأولين من البرنامج ، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويستمر البرنامج من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021م وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز، بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.