شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تفاصيل حريق هائل فى 8 معارض للسيارات بدبى والخسائر 55 سيارة فارهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب أمس الثلاثاء، حريق هائل فى 8 معارض للسيارات فى منطقة رأس الخور بدبى فى الإمارات، واندلع الحريق الهائل فى عدة معارض للسيارات وخلف ورائه خسائر مادية، وأضرار فى 55 سيارة بداخل 8 معارض.

وصارعت قوات الدفاع المدنى فى دبى للسيطرة على الحريق، وقال المتحدث الرسمى باسم الدفاع المدنى فى دبى :"تلقينا بلاغاً حوالى الساعة 5:28 من صباح أمس الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث حريق في معرض للسيارات في منطقة رأس الخور"، وكشف أن فرق إطفاء تابعة لـ4 مراكز للدفاع المدنى تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد مرور ما يقرب من 38 دقيقة، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.



الدفاع المدنى بعد إخماد النيران



النيران

ووفقا لحديثه، فإن مركز إطفاء وإنقاذ ند الشبا، هو أول من تحرك كمستجيب أول وجهة اختصاص، موضحا أن فرق الإنقاذ والإطفاء وصلت بعد ستة دقائق من تلقي البلاغ بوقوع الحريق الهائل.

وكشف عن أن الحريق الذى وقع فى معارض السيارات، حريق متطور، وكان لديه قابلية للامتداد إلى المعارض المجاورة، مضيفا:" فباشرت فرق الإطفاء مهامها في احتواء النيران ومكافحة الحريق وتلقت الدعم والإسناد من مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية".



حريق فى معارض السيارات



صور الحريق

وكشف أن القائد الميدانى لفرق الإطفاء، أكد بعد نصف ساعة من عمليات مكافحة الحريق، والمحاولات المستميتة لإخماده، بوجود الحاجة إلى دعم إضافي، فتم على الفور تحريك مركزي بورسعيد والقصيص لتنفيذ عمليات المساندة".

وقال موقع الإمارات اليوم، إن قوات مكافحة الحريق، بدأت فى عمليات التبريد بعد تمكنها من إخماد النيران، قبل تسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات ومعرفة ملابسات الحادث.