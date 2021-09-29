شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحذر من تطبيقات مشبوهة تزعم المساعدة في رصد النتائج والحضور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة التعليم من استخدام الأنظمة والتطبيقات التي تدعي تقديم خدمات مساعدة للمعلمين مثـل إدخـال النتائج، ورصد الحضور وغيرها.

وحثت الوزارة المعلمين على عدم التعامل مطلقاً مع مثل هذه الأنظمة والتطبيقات، لما قد ينجم عنها من مخاطر عديدة مثل سرقة البيانات الشخصية ومعلومات الدخول الخاصة بهم.

وشددت على أهمية استخدام الأنظمة والتطبيقات الرسمية فقط، مؤكدة أنها ستُحمل المعلم مسؤولية سوء الاستخدام وأي أعمال غير نظامية يتم ارتكابها بسبب تحميل أحد هذه التطبيقات.