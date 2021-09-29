شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يعلن بدء إصدار لوحات للمركبات التاريخية.. تعرف على الضوابط والشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، بدء إصدار لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة والتي يرغب مالكوها في اقتنائِها.

وكشفت الإدارة، عن عدد من الضوابط لإصدار اللوحات للمركبات التاريخية القديمة، وتتثمل في تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة للتسجيل لمرة واحدة.

وأوضحت أن المركبات التاريخية لا يسري عليها إجراء تجديد التسجيل، ولا يتم إخضاعها للفحص الفني أو التأمين، مبيناً أنه لا يسمح بقيادتها على الطرق، وفي حال السير بها على الطرق يعد ذلك مخالفة مرورية.