فلاي دبي تطلق باقات عطلات لشرم الشيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلقت فلاي دبي باقات عطلات خاصة للراغبين في زيارة شرم الشيخ والتمتع بمناظرها الطبيعية البحرية الخلابة.



وتبدأ باقات العطلات من 1699 درهما شاملة تذاكر السفر والاقامة في فندق 3 نجوم لمدة ثلاث ليالي.

وتتمتع شرم بشعبية كبيرة بين المسافرين بفضل ما تحتويه من مناظر لعشاق الغوص وخاصة الشعب المرجانية المذهلة تحت الماء في البحر الأحمر والاسترخاء تحت أشعة الشمس الذهبية وخاصة في هذه الاوقات من العام حيث تعتدل حرارة الجو .

وتشغل فلاي دبي ثلاث رحلات اسبوعيا الى شرم الشيخ انطلاقا من مركزها التشغيلي في مطار دبي الدولي وهي تعد احدى الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات .

وتوفر فلاي دبي للعطلات باقات عطلات متكاملة الى عدد من الوجهات العالمية ذات الشعبية العالية للمسافرين ومنها أنقرة في تركيا ، وبودابست في المجر ، وليوبليانا في سلوفينيا ، وسالزبورغ في النمسا ، وتيرانا في ألبانيا ، ووارسو في بولندا . كما وسعت الناقلة شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة .

عطلات فلاي دبي هي بوابة إلكترونية مصممة لتكون محطة واحدة للمسافرين لتصفح وحجز باقات عطلاتهم والتي تشمل رحلات الطيران والاقامة في فنادق ، مع خيار إضافة خدمات إضافية.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ IATA ( IATA Travel Centre ) طوال رحلتهم واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.