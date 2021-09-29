الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الرئاسة التونسية أنه "وفقاً للأمر الرئاسي 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، فإن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد كلف، اليوم الأربعاء، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر، الأربعاء الماضي، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي ليلة 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

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