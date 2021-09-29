إسرائيل تدشن خط طيران مباشر مع البحرين

دبي - محمود عبدالرازق - twitter.com/BahrainAmbIsr
وأضاف رول إن "هذه خطوة مهمة أخرى في توثيق العلاقات مع دول الخليج [العربية] في إطار اتفاقيات أبراهام، التي ستحقق خطوات تعاون أخرى في مجالات عديدة".
وتابع أنه "في إطار دفء العلاقات بين الدولتين استمرارا لاتفاقيات أبراهام، ستسمح حكومة البحرين للمواطنين في إسرائيل باستصدار تأشيرة دخول بصورة رقمية والحصول عليها في غضون 24 ساعة، بتكلفة 80 شيكل (نحو 24 دولار أمريكي)".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مؤخرا، أنه سيتوجه إلى البحرين "قريبا" في زيارة رسمية.
ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل اتفاقيات تطبيع علاقات وتحالف، ولحقت بهما المغرب والسودان.