عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحاولون لقاء وزير العدل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مراسلة قناة "الجديد" اللبنانية إن الأهالي توجهوا إلى مدخل وزارة العدل بالقرب من قصر العدل لمحاولة الدخول إلى الوزارة ولقاء وزير العدل للإطلاع على مسار ملف التحقيق.

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس اللبناني، ميشال عون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر "الفيديو"، عن انفجار مرفأ بيروت، حيث شكر التضامن الدولي مع العاصمة ومع الشعب اللبناني، مؤكداً أنه أسهم في بلسمة بعض الجراح.

وأضاف عون، قائلا: "لكن المساعدة التي تريدها بيروت أيضاً هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذاً للعدالة. فعزاء أهالي الضحايا وبلسم آلام الجرحى لا يكتملان إلا بإحقاق العدالة".

وأكد الرئيس اللبناني أن "القضاء اللبناني يحقّق في مسبّبات انفجار المرفأ وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدعى عليهم والموقوفين. ويبقى أن يظهر التحقيق، وهو لا يزال سرياً، من أين أتت المواد المتفجرة، ولماذا دخلت إلى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها. وسأل: هل التقطت الأقمار الاصطناعية شيئاً لحظة تفجير انفجار مرفأ بيروت؟ نحن نكرّر طلبنا من الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق أن تمدّه بها عند الاقتضاء".

يُذكر أن انفجار مرفأ بيروت وقع نتيجة اشتعال النيران في مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار، التي كانت مخزنة بشكل غير آمن داخل أحد مستودعات المرفأ.

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