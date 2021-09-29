سعيد لرئيسة الحكومة المكلفة: تأخرنا كثيرا وهناك من يعمل على إسقاط الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سعيد، في المقطع المصور: "قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة وسيكون هذا لأول مرة امراة تتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية هذه التدابير الاستثنائية".

وأضاف: "سنعمل معا في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة في عدد من المؤسسات"، مشيرا إلى أن "هناك صادقون وصادقات يعملون ليلا نهارا ولكن هناك من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة".

وتابع: "نتحمل اليوم مسؤولية تاريخية وستكون هذه اللحظة تاريخية أول مرة امرأة تتولى رئاسة الحكومة هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية وتأكيد على أن المرأة قادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح والرؤية التي يملكها الرجل".

وتمنى سعيد لرئيسة الحكومة الجديدة التوفيق، وطالبها بتقديم اقتراحات لأعضاء الحكومة في أقرب وقت، كما تنص الإجراءات الاستثنائية، وأضاف: "إننا أضعنا من الوقت الكثير ولا بد من العمل بسرعة (..) وأرجو أن يكون المجلس متجانسا يعمل أولا على مقاومة الفساد وهذه عملية مقدمة على كل عمل (..) سنعمل بدون هوادة على مقاومة الفساد ثم الاستجابة لمطالب التونسين والتونسيات في حقوقهم الطبيعية التعليم والصحة والنقل وفي الحياة الكريمة".

وكلف سعيد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، وأوضحت الرئاسة التونسية أنه "وفقاً للأمر الرئاسي 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، فإن رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد كلف، اليوم الأربعاء، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة".

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