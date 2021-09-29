شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالأمم المتحدة: مصر المرشح الأقوى لاستضافة قمة المناخ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد بيومي مدير برامج البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مصر هي المرشح الأقوى لاستضافة قمة المناخ 2022، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التى تستضيف مصر فيها مثل هذا الفعاليات الدولية المتعلقه بالمناخ، مشيرا إلى أن مصر نجحت بقوة فى استضافة قمة التنوع البيولوجى عام 2018.



وأضاف بيومى، أن التحدى هذه المرة أكبر حيث إنه من المتوقع أن يكون الحضور لقمة المناخ ٥ أضعاف مؤتمر التنوع البيولوجي، وسيكون لقمة المناخ دور هام في تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ لذا تعمل جميع وكالات الأمم المتحدة بدعم مصر فى استضافة هذه القمة الدولية العامة.

وأوضح المسؤول الأممى، أن مصر لديها استثمارات ضخمة في محال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن مصر لديها قصص نجاح كبيرة في هذا المجال، ومنها ما تم في استبدال الإضاءة العادية بالإضاءة ال led والتي لها دور هام في تخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم تقاريرها الطوعية الخاصة بالمناخ.

جاء ذلك خلال ورشة مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمناخ ويأتى ذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

نظم الورشة نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها محمد القوصي المستشار الإعلامي لمشروع أهداف التنمية المستدامة بمشاركة د. محمد بيومي مدير برامج البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودكتور خالد شتيلة من برنامج الأغذية العالمى وراوية الدابي مسؤول التواصل ببرنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو".