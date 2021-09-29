شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخريف.. أمطار فوق المعدل خلال أكتوبر على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لطقس فصل الخريف خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال المركز إنه يُتوقع أن يشهد شهر أكتوبر المقبل أمطاراً فوق المعدل على جنوب منطقة الرياض، ومناطق جازان، والباحة، ونجران، وعسير (أبها وخميس مشيط)، ومنطقة مكة المكرمة (مكة، وجدة، والطائف).

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة خلال أكتوبر، أعلى من المعدل بمقدار يتراوح بين نصف درجة إلى درجة مئوية واحدة.

وتوقع المركز أن تكون الأمطار خلال نوفمبر المقبل، حول المعدل على جميع مناطق المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار يتراوح بين نصف درجة إلى درجة مئوية واحدة.

وأشار إلى أن هذه التوقعات مبنية على مخرجات النماذج الديناميكية والإحصائية ومؤشرات المحركات المناخية لشهر سبتمبر الحالي.