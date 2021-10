مع انطلاق "إكسبو".. نافورة النخلة ترتدي الأبيض والأزرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بمشهدية فريدة من نوعها ترتدي "نافورة النخلة" اللونين الأبيض والأزرق في يوم انطلاق "إكسبو2020 دبي"، في الأول من أكتوبر المقبل في تمام الساعة 20:20.



ويتميز عرض النافورة بألوان "إكسبو" الرسمية، في حين سوف تتمايل أعمدة المياه فيها على أنغام أغنيته الرسمية التي تحمل عنوان This is Our Time (هذا وقتنا)، يليه مشهدية متنوعة للألعاب النارية، فيما يستمر بثّ أغنية "إكسبو" على مدار العام في "نافورة النخلة".

ودعت "ذي بوينت"، وجهة التسوق والترفيه على واجهة "نخلة جميرا" البحرية من "نخيل"، المقيمين في دولة الإمارات وزوارها، إلى الاحتفال معها بهاذ الحدث العالمي الكبير.

وأكدت "ذي بوينت" اعتماد كافة المعايير الصارمة المتعلقة بالسلامة والوقاية والصحة خلال كل الاحتفالات، مع الأخذ في الاعتبار أن علامات التباعد الاجتماعي منتشرة في جميع أرجاء "ذي بوينت"، في حين أن عمليات التعقيم المنتظمة تُجرى وفقاً لما هو مطلوب في وقت يتوجب فيه على جميع الزوار ارتداء أقنعة الوجه الواقية.