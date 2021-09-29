الخارجية الفلسطينية تبحث مع السفير التركي اختفاء مواطنيها في أنقرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، بأن الوزير رياض المالكي، وجه بمتابعة لقضية اختفاء عدد من المواطنين الفلسطينيين على الأراضي التركية، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها خلية الأزمة في وزارة الخارجية والمغتربين.

© REUTERS / AMMAR AWAD

وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الخارجية والمغتربين، عبر موقعها الرسمي، بأنه من خلال سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة الفلسطينية في إسطنبول وبالشراكة التامة مع جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، التقى السفير أحمد الديك، رئيس ديوان وزير الخارجية والمغتربين، صباح اليوم الأربعاء، مع القنصل العام التركي، السفير أحمد رضا ديميرير.

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، أعرب الديك عن امتنان دولة فلسطين للمواقف التركية المساندة لحقوق شعبها في المحافل كافة ولأشكال الدعم المختلفة التي تقدمها تركيا في المجالات كافة لدولة فلسطين.

وأشار الديك إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لقضية اختفاء عدد من المواطنين الفلسطينيين، كما حث السلطات التركية المختصة على بذل أقصى الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى حقيقة وملابسات اختفائهم.

وقال الديك للسفير التركي، إن قضية الاختفاء أصبحت قضية رأي عام تشغل الشارع الفلسطيني، وتحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل القيادة والمواطنين الفلسطينيين، لافتا إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية شكلت خلية أزمة وتتابع على مدار الساعة هذه القضية مع وزارة الخارجية والسلطات التركية المختصة.

من جانبه، شدد السفير التركي على أن سلطات بلاده المختصة تبذل قصارى جهودها للوصول الى معلومات حقيقية بشأن اختفائهم، وتتابع هذه القضية الهامة على مدار الساعة، وأن عمليات البحث تجري للحصول على معلومات دقيقة تخص حالات الاختفاء.

وأكد السفير التركي أن المختفين غير معتقلين في تركيا، وغير موجودين في أي من مستشفياتها ومراكزها الرسمية، مؤكدا حرص تركيا الكبير على جميع المواطنين والمقيمين على أراضيها وبشكل خاص المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أن السلطات التركية ستزود الجانب الفلسطيني بأية مستجدات أو معلومات بشأن هذه القضية فور توفرها.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار فلسطين اليوم من سبوتنيك.