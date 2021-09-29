الأردن... شبهة جنائية حول حادثة غرق شخص في سد الملك طلال

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المصدر لموقع "الوكيل الإخباري"، أن 4 أشخاص غادروا برفقة سائق إلى سد الملك طلال، وبعد ساعات استقل 3 أشخاص المركبة، الأمر الذي أثار استهجان السائق .

وأكد الأشخاص الثلاثة أن الشخص الرابع قد غرق، الأمر الذي أثار استهجانه حيث لم يظهروا الاهتمام، وبعدها تقدم ببلاغ إلى أحد المراكز الأمنية للوقوف على الحادثة.

يذكر أن فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية في مديريتي جرش والبلقاء كانت قد تحركت، أمس الثلاثاء، بعد تلقي بلاغ يفيد بغرق شخص في سد الملك طلال.

من جانبه، صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، العقيد عامر السرطاوي، بأن فرق الشرطة والدفاع المدني في مديريتي جرش والبلقاء تتعامل مع بلاغ غرق شخص في سد الملك طلال وما زال البحث جارٍ عنه من خلال الغطاسين وزوارق البحث.