شكرا لقرائتكم خبر عن التايمز البريطانية تفرد مقالا لأمين عام رابطة العالم الإسلامي يطالب فيه العلماء المسلمين بتوجيه طالبان نحو الاعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفردت صحيفة التايمز The Times البريطانية مقالا صحفيا لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد العيسى، يطالب فيه علماء الإسلام بتوجيه طالبان نحو الإعتدال، وذلك مجترا تاريخا يمكن اعتباره والاستفادة من نجاحاته واخفاقاته، وضرورة حسم موقف الجميع بتوجيه طالبان نحو الإعتدال حيث المجتمع الأفغاني يحترم الدين وهو السلطة الأقوى التي تعزز مطلب الإعتدال بمساعدة علماء المسلمين الواجب عليهم مساندة الأفغان في تطبيق الأعتدال.

وفي نصل المقال: شنت قوات التحالف حربًا استمرت 20 عامًا في أفغانستان لكنها تفتقر إلى السلطة الدينية اللازمة لاستكشاف نسخة معتدلة من الهوية الإسلامية التي ادعت طالبان الدفاع عنها. الدين يربط معظم الأفغان.

إنها القوة التي استخدمتها طالبان لبناء حركتهم وتوحيد الفصائل وتقديم بديل للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. لذلك فإن الدين هو القوة الأقوى لتوجيه طالبان نحو مستقبل معتدل.

وهذا يعني أن العالم الإسلامي يجب أن يستفيد من سلطته الدينية الجماعية عند إشراك حكومة طالبان.

قبل عشرين عامًا ، عندما طالبت الولايات المتحدة بتسليم أسامة بن لادن ، اقترحت حركة طالبان إرساله إلى محكمة تشرف عليها منظمة الإسلامية التعاون ، هيئة إسلامية من 57 دولة. على الرغم من رفض إدارة بوش ، كانت طالبان تدلي ببيان.



