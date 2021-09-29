شركة أمازون تطلق روبوت منزلي بألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أمازون العملاقة للتكنولوجيا روبوت منزلي للبيع بسعر مبدئي يقدر بنحو 1000 دولار، لمساعدة عملائها على تأدية العديد من المهام.



وجرى تصميم الروبوت المنزلي للاضطلاع بمهام مثل مراقبة المنازل، وإعداد الواجبات الروتينية والتذكير بالمواعيد، ويمكنه أيضا عزف الموسيقى وتقديم العروض التلفزيونية أثناء تنقله بالمنزل.

والروبوت المنزلي الجديد بحجم وهيئة تشبه الكلب وأطلقت أمازون عليه اسم "أسترو".

ويتوفر الجهاز، ذو العيون الرقمية التي تظهر على شاشة دوارة مثبتة على عجلات، بسعر أولي خاص يبلغ 999.99 دولار وسعر عادي يبلغ 1449.99 دولار.

أجهزة جديدة

وفي محاولاتها لاجتذاب الجيل القادم من العملاء، وهم الأطفال، قدمت الشركة الأداة "أمازون جلو" لممارسة الألعاب أو القراءة أو الرسم أثناء مكالمة الفيديو.

ومن بين الإصدارات في أحدث تشكيلة لها، منظم حرارة (ترموستات) ذكي، وشاشة عرض ذكية، وسوار جديد لتتبع الحالة الصحية أطلقت عليه اسم "هالو فيو".

وتطلق أمازون عددا من الأدوات الجديدة كل عام، بما في ذلك النظارات الشمسية المزودة بنظام التحكم بالصوت وطائرة مسيرة في المنزل، والتي لم تتحول إلى بضاعة رائجة بعد.

ولا تشكل الأجهزة سوى جزء بسيطً من إجمالي مبيعات أمازون.

كما أعلنت أمازون عن اتفاق مع شركة والت ديزني لدمج التكنولوجيا الخاصة بها للتحكم بالصوت في فنادق المنتجعات، في إطار مساعي أمازون الحثيثة لجعل مساعدها الافتراضي "أليكسا" يشغل حيزا أكبر من حياة المستهلكين.

وفي إطار شراكتها مع ديزني، ستطلق مساعدا صوتيا يعمل بنظامها "أليكسا" في فنادق ديزني الترفيهية، إلى جانب ميزة مدفوعة تتيح للعملاء التفاعل مع شخصيات ديزني في المنزل.

ومن المتوقع إطلاق هذه الخاصية في العام القادم وتتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصيات ديزني من خلال الأمر الصوتي "مرحبا ديزني".