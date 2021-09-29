حمم بركان لا بالما تصل إلى المحيط الأطلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصلت الحمم التي ينفثها البركان الثائر على جزيرة لا بالما الإسبانية إلى المحيط الأطلسي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.



جاء ذلك بعد 9 أيام من ثورانه، ما أدى إلى تدمير منازل وإتلاف محاصيل.

وتصاعدت سحب من الدخان الأبيض فوق منطقة بلايا نويفا حسبما يظهر في صور التقطتها وكالة رويترز.

وقال مسؤولون إن الحمم المتدفقة من بركان كومبري فييخا قد تتسبب في حدوث انفجارات وتصاعد سحب غازات سامة، ما دفع أجهزة الطوارئ في جزر الكناري إلى حث السكان على الاحتماء في أماكن آمنة.

ومنذ ثوران البركان يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري غطى تدفق الحمم السوداء أكثر من 230 هكتارا ملتهما مئات المنازل والطرق والمدارس والكنائس، كما أجبر آلاف الأشخاص على النزوح عن ديارهم بحسب خدمة كوبرنيكوس للرصد بالأقمار الصناعية في الاتحاد الأوروبي.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين في حالة خطيرة منذ ثوران البركان لكن نحو 15% من محصول الموز في الجزيرة يمكن أن يكون في خطر، ما يقوض آلاف الوظائف.

وأعلنت الحكومة الإسبانية لا بالما منطقة كوارث، وهو تحرك يستتبع تقديم دعم مالي للجزيرة.