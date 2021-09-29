مخاطر نظام تشغيل السيارة بدون مفتاح Keyless Go

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف خبير ألماني في مجال السيارات عن مخاطر متعددة لنظام تشغيل السيارة عن بعد، ريموت، وخصوصا نظام موسع المدى.



وتظهر ميزة نظام تشغيل السيارة بدون مفتاح Keyless Go عند انشغال كلتا اليدين بعد التسوق على سبيل المثال وعدم القدرة على إخراج مفتاح السيارة من الحقيبة أو الجيب؛ فبمجرد الابتعاد عن السيارة أو الاقتراب منها يتم قفل الأبواب أو فتحها بواسطة الإشارة اللاسلكية، لكن ومع هذا يمكن للصوص من خلال هذه التقنية أيضا سرقة الأشياء الثمينة الموجودة في السيارة أو سرقة السيارة بأكملها.

موسع المدى

وأوضح خبير السيارات الألماني كونستانتين هاك أن سرقة السيارات المزودة بتقنية Keyless Go لا تتطلب اختراق البيانات أو استخدام تقنيات فك التشفير المعقدة، فكل ما هو مطلوب ما يعرف "بموسع المدى"، والذي يقوم بتقوية الإشارة اللاسلكية بطريقة تخترق نظام السيارة وتتيح إمكانية فتح الأبواب.

سرقة السيارات المزودة بتقنية Keyless Go لا تتطلب اختراق البيانات أو استخدام تقنيات فك التشفير المعقدة، فكل ما هو مطلوب ما يعرف "بموسع المدى"، والذي يقوم بتقوية الإشارة اللاسلكية بطريقة تخترق نظام السيارة وتتيح إمكانية فتح الأبواب.

وتكمن المشكلة عادة في أنه لا يلاحظ أصحاب السيارات عملية سرقة البيانات؛ حيث يكفي أن يمر شخص ما من أمامك لالتقاط البيانات الموجودة على المفتاح.

ومن جانبه أوضح خبير السيارات الألماني بيتر هولمستويل أن اللصوص تمرسوا منذ فترة طويلة على اختراق نظام Keyless Go، فهم يمتلكون المعرفة الفنية وأيضا التكنولوجيا اللازمة لفتح وسرقة السيارة دون أن يلاحظهم أحد.

تدابير للحماية

وببعض التدابير البسيطة يمكن توفير مستوى جيد من الحماية والأمان.

أن تكون السيارة دائما مرئية بوضوح، مثل إنارة الشارع، الأمر الذي يكرهه اللصوص حتى لا تتم رؤيتهم وينكشف أمرهم.

التأكد من أن السيارة تصدر الإشارة المرئية و/أو الصوتية المناسبة عند قفلها.

الاحتفاظ بمفتاح التحكم عن بعد بشكل منفصل، لا سيما في الحافظات الخاصة به، وهو ما يعني أنه لم يعد من الممكن إعادة توجيه إشارة المفتاح، على سبيل المثال إذا مر لص أمام قائد السيارة في ساحة انتظار السيارات.

ونظرا لأن هذه الإشارة قوية بما يكفي لاختراق الأبواب أو حتى الجدران، فلا يجوز الاحتفاظ بالمفتاح داخل المباني بالقرب من الأبواب والنوافذ الخارجية؛ حيث يمكن التقاط الإشارة عندما يصعد اللص سلالم المباني أمام أبواب الشقق. وبالتالي فإن وضع صندوق المفتاح بجوار الباب أمر جيد.

وتعمل أنظمة الإنذار وأجهزة منع الحركة على جعل السرقة أكثر صعوبة؛ حيث إنها تتطلب من اللص المزيد من الوقت والعمل، الأمر الذي قد يثنيه عن سرقة السيارة.

وفي النهاية يجمع الخبراء على أنه لا توجد حماية كاملة بنسبة 100%. ومن تساوره شكوك في احتمالية سرقة السيارة، يتعين عليه عدم استخدام التقنية مطلقا والاعتماد على المفتاح المعدني التقليدي.