وسائل إعلام إيرانية ترد على أنباء لقاء شمخاني والجبير في بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / BANDER ALGALOUD

ونقل "موقع نور نيوز" الإيراني، عن مصدرٍ مطلع في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله إنه "لا صحة لخبر لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، مع مسؤولين سعوديين".

وأكد المصدر أنه "لا برنامج لعقد لقاء بين شمخاني ومسؤولين سعوديين"، نافياً "ما رددته وسائل إعلام عن لقاء شمخاني وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في بغداد".

وأعلن السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الجمعة الماضي، أن بغداد ستحتضن الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والسعودية، مضيفا أن المباحثات مع السعودية تسير على قدم وساق إلى الأمام، ونتمنى أن نتوصل لنتائج مؤكدة وبعدها سيتم الإعلان عن ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أنها تجري اتصالات أكثر تنظيمًا مع السعودية في الأشهر القليلة الماضية، واصفا إياها بالمحادثات الجيدة. ونفت الوزراة توقف المحادثات، مشيرة إلى تبادل الرسائل على المستوى المناسب بعد تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها.

كما كشف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مباحثات أولية تجري بين بلاده وطهران، معربا عن أمله في أن تقود إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وقال الملك السعودي إن "إيران دولة جارة"، معربا عن أمله في أن تمهد المحادثات مع طهران إلى إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقطعت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية عام 2016، عقب إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة الإرهاب، وهي الواقعة التي أتبعها هجوم محتجين على سفارة وقنصلية السعودية في إيران.

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