الأمن العام السعودي يعلن القبض على مواطنين قاموا بفعل فاضح في الشارع... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال الأيام الماضية، ومنذ الخميس الماضي، يواصل الأمن السعودي الإعلان بشكل يومي عن ضبط متهمين، مواطنين ومقيمين، ظهروا في مقاطع مصورة على تويتر وسناب شات، أثناء قيامهم بمخالفة الذوق العام والتي من بينها "التحرش" بالنساء والفتيات في المملكة.

وقال الأمن العام السعودي في تغريدة له، مساء أمس الثلاثاء، إن شرطة منطقة مكة المكرمة تمكنت من القبض على 5 مواطِنين تحرّشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة.

​وأشار بيان الشرطة إلى أن الموقفين الخمسة يحملون الجنسية السعودية، وفي العقد الثاني من العمر، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وقبلها بساعات، أعلن الأمن العام أن شرطة منطقة الرياض تمكنت من القبض على مقيم يحمل الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من عمره، ارتكب جريمة تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة، وظهر ذلك في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

​ومساء أمس الأول، أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها، لافتة إلى أنه يحمل الجنسية السعودية وفي العقد الثاني من العمر.

ولم يعلن الأمن العام السعودي الحصيلة الإجمالية لعدد المقبوض عليهم في وقائع التحرش بفتيات ونساء في المملكة، أثناء احتفالات اليوم الوطني السعودي والذي وافق الخميس الماضي، وسجلتها مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة (لم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد منها)، وأثارت موجة غضب واسعة في المملكة.

إلا أن الأمن السعودي ينشر تغريدات بشأن توقيف أشخاص بتهمة التحرش، أو الفعل الفاضح أو مخالفة لائحة محافظة الذوق العام في المملكة.

​وتطبق الممكلة العربية السعودية "نظام مكافحة التحرش" منذ العام 2018، وينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، وأتاح تعديل جديد عليه هذا العام، التشهير بالمتحرشين.

وتعرف السعودية التحرش بأنه:

"كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص أخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

بينما تعرف لائحة "المحافظة على الذوق العام" الصادرة في 2019، مصطلح الذوق العام بأنه "مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته"، وتنص في مادتها الثالثة على أنه "يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة"، كما تنص في مادتها الرابعة على أنه "لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام".

وتنص اللائحة في مادتها السادسة على أنه "لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر".

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