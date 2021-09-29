أمن الدولة الأردني يصدر حكمه على عوني مطيع في قضية "التبغ"

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب "قناة المملكة" الأردنية، أعلنت محكمة أمن الدولة تجريم عوني مطيع بتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وبراءته عن تهمتي غسل الأموال ودفع الرشوة، مؤكدة أن المتهمين بقضية التبغ تهربوا جمركيا وضريبيا واعتدوا على علامات تجارية وغشوا بالبضاعة.

وأضافت أن المتهمين استغلوا أيضا الحوافز المقدمة لتحفيز الاستثمار ووصلوا للتخطيط لمشروع إجرامي منظم، بالإضافة إلى أنهم اعتدوا على أموال الدولة الأردنية وعرضوها للخطر.

​وبدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، في مارس/ آذار من عام 2019، محاكمة المتهمين والشركات المتورطة في القضية، فيما سلمت السلطات التركية، الأردن المتهم الرئيسي في القضية عوني مطيع في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018.

وأسندت نيابة أمن الدولة تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر، كما استمعت المحكمة خلال عقد جلساتها إلى 141 شاهدا بالقضية إلى جانب عددا من بينات النيابة وشهادات شهود الدفاع والشركات المتورطة بالقضية.