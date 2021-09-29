شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب محافظة نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل مراصدها الزلزالية فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى حدوث هزة أرضية شمال شرق ربيعة من مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أن الهزة الأرضية سجلت صباح اليوم وبلغت قوتها "4" درجات، حيث تبعد (26) كم شمال شرق ربيعة من محافظة نينوى، وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة. ودعت الهيئة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

وكانت وزارة النقل العراقية،سجلت الثلاثاء، هزتين أرضيتين جديدتين في مدينة السليمانية، مبينة أن الهزتين تم الشعور بهما من قبل المواطنين.

وقالت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزتين أرضيتين مساء اليوم، جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية". وأضافت أن الهزتين الأرضيتين سجلتا إلحاقًا بالهزة الأولى في تمام الساعة 09:02:31، حيث سجلت الهزة الثانية مساء اليوم في تمام الساعة 11:58:22 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 4.2 درجة حيث تبعد 12 كم جنوب شرق قضاء كلار، كما سجلت الهزة الأرضية الثالثة عند الساعة 02:46:11 حيث بلغت قوتها 4.4 درجة وتبعد 11كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة وفق مقياس ريختر على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق قضاء كلار.

وأشارت إلى، أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين فى المنطقة، ودعت الهيئة المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى".